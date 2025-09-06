Los desafíos de los padres, el castigo o el diálogo: así se recupera la autoridad con los hijos

En la más reciente emisión de Casa BLU en Blu Radio, la psicóloga María Soledad Garcés, directora de la Fundación para la Convivencia Digital, habló sobre la crisis de autoridad en el hogar y en las aulas, un fenómeno que preocupa cada vez más a padres y educadores en la era digital.

Según la especialista, la autoridad no se pierde, sino que se transfiere: “Muchas veces los hijos dejan de ver a los padres o a los docentes como figuras de seguridad y terminan depositando esa autoridad en amigos, celebridades, redes sociales o incluso en un teléfono celular”.

“La autoridad se sustenta en el apego, en la figura protectora que da seguridad y amor incondicional. Cuando ese rol se transfiere a otro lugar, como una red social o un artista, se debilita la relación de confianza con los adultos”, explicó Garcés.

Autoridad o comunicación Foto: Generada por Image Fx

La directora de Convivencia Digital señaló que uno de los fallos más frecuentes es la improvisación. “Muchas familias no conversan ni planean reglas claras sobre horarios, tecnología o convivencia en casa. Improvisar genera conflictos y resta coherencia a la figura de autoridad”, advirtió.

Otro error es la incoherencia: padres que exigen límites a los hijos en el uso del celular o las pantallas, pero que ellos mismos no dan el ejemplo. “¿Cómo le enseñas a un niño a regular la tecnología si tú eres el primero en no hacerlo?”, cuestionó.

Garcés enfatizó que la autoridad sí puede recuperarse en la medida en que los adultos se muestren coherentes, firmes y cercanos. “No se trata de imponer miedo ni de recurrir al castigo. Castigar con frases como ‘quiero que lo pases mal hoy para que mañana te portes bien’ no tiene lógica. Lo que transforma es la conversación y la reflexión”, afirmó.

Los límites permiten gestionar una buena comunicación Foto: Generada por Image Fx

En lugar de amenazas o premios inmediatos, la experta propone reforzar las virtudes y valores de forma constante, enseñando a los niños el sentido detrás de cada norma. “No se trata de ordenar un cuarto para recibir la tablet, sino de entender que el orden es una virtud que se refleja en la vida diaria”, explicó.

Entre sus recomendaciones, Garcés destacó definir límites claros y sostenibles en el tiempo, dedicar más espacios de conversación con los hijos, ser coherentes entre lo que se pide y lo que se practica en casa y sustituir el castigo por el diálogo y la reflexión.

