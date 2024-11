Documental del rescate de los hermanitos Mucutuy se estrenará este viernes: ¿dónde verlo?

Este viernes, Netflix entrenará, en colaboración con Caracol Televisión, un documental sobre los operativos de rescate de los hermanitos Mucutuy , quienes lograron sobrevivir a un accidente aéreo en la selva del Guaviare. Jorge Durán, codirector de ‘Los Niños Perdidos’, contó en El Radar de Blu Radio los desafíos de esta mega producción.

‘Los Niños Perdidos’ es un largometraje de aproximadamente una hora y 25 minutos en el que cada detalle y propuesta fue “verificado, sustentado y las fuentes fueron contrastadas”, según dijo Durán.

Reveló que la historia se centrará en cómo fue el operativo de rescate que realizaron las fuerzas militares especiales y los indígenas que hicieron parte de esta.

“Queríamos contar cómo estos niños sobrevivieron y cómo fueron recatados, que para nosotros era el ángulo más global y más rico, poque hay tres puntos de vistas, tiene un desenlace claro, tensiones y un drama; en hora y 20 no se puede contar todo”, comentó.

En ese sentido, aclaró que el trabajo del equipo y la producción era “más que hacer una entrevista corta”. Incluso, según añadió, algunos de los rescatistas hicieron parte del equipo de producción como consultores y “se volvieron fundamentales”.

Cabe recordar que este documental es contado por la voz de quienes hicieron parte de ese rescate. Sin embargo, Durán precisó que los niños Mucutuy no fueron entrevistados, pero sí se incluyeron sus testimonios, conocidos públicamente luego de su rescate. Esto, por una razón, la cual explicó.

“Nosotros no mostramos su identidad, borramos caras y tomamos la decisión de no entrevistarlos. Fue una decisión desde el plano ético con la intención de no revictimizarlos porque lo que vivieron fue traumático”, puntualizó.

Una propuesta innovadora, pero completamente honesta

“Tiene una propuesta visual muy original donde nosotros complementamos el archivo real de los comandos de las fuerzas especiales y de los rescatistas indígenas. Es decir, los rescatistas grabaron mucho con su celular y los comandos con sus bodycam y, también muchos periodistas de Caracol que con sus cámaras estuvieron cubriendo”, sentenció.

Asimismo, Durán recalcó que se retrató esta historia “de la manera más honesta posible, porque no es un dramatizado, es una apuesta a la no ficción”.

“Nosotros lo retratamos por medio de entrevistas de largo aliento con las personas que estuvieron allá y lo apoyamos con imágenes”, puntualizó.