Los perros sí van al cielo: hermosa obra de caridad de sacerdote es viral en redes

El sacerdote brasilero Joao Paulo Araujo se convirtió en toda una celebridad en redes sociales por su caritativo comportamiento con perros callejeros.

Además de conseguirles alimento y quién los adopte, el religioso hace recolectas para curarlos si están heridos o sanarlos cuando están enfermos.

El impacto de las buenas obras del padre ha contagiado a la comunidad de la parroquia de Sant’Ana en la población de Gravatá y son muchos los feligreses que aportan en la bonita obra.

Publicidad

De acuerdo con el religioso, su amor por los animales empezó cuando recibió en el templo a unos animalistas que vendían galletas para recaudar fondos. Fue entonces cuando se conmovió y ofreció darles un techo, así como todo lo que estuviese a su alcance para aportar a la obra.

En las homilías, no es extraño que el ladrido de un perro retumbe en el templo. Sin embargo, todos lo toman con comprensión y no tienen más que sonreír. Quien no sea capaz de amar a un animal, difícilmente podría ver a Dios en el cielo, sostienen los feligreses.

En Instagram, Araujo cosecha miles de seguidores y logra sumar apoyos para brindar paz y amor a sus amigos peludos.