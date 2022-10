Luchadora y persistente, el lado más humano de Angélica Lozano

Angélica reveló que cuando era niña no entendía las diferencias entre liberales y conservadores, delimitado contraste que vivió al interior de su propia familia. “Fui la típica clase media corriente, familia paterna goda conservadora de fotos de 2 metros de Álvaro Gómez luego complementadas con las de Álvaro Uribe, y materna liberal (…) Yo no entendí a los 10 años en qué se diferenciaban, entonces desde chiquita dije que no me gustaban esos partidos porque dicen lo mismo”.

Durante su juventud estudio interna en Madrid, Cundinamarca, “por buena gente, querida, dócil…”, en el colegio Sagrados Corazones. “Gocé mucho pues era una necia chévere, y me interesaba lo público, oía radio y leía periódicos, llamaba a Julio donde él estuviera (…) Era una inquietud por los temas públicos como ciudadana, no por lo que quería ser”.

Al momento de ingresar a la universidad eligió La Sabana, pues al presentarse en El Externado “el doctor Hinestrosa me entrevistó y no le gusté. No hubo química, se notó que no le gustó lo que yo dije y me quemé. Me presenté y el mismo rector Hinestrosa me entrevistó. Me hizo una pregunta sobre policías, en esos días hubo una situación de orden público y abuso y yo hilé las dos cosas, el lado bueno de la fuerza y el abuso policial”.

“Yo era ignorante en universidades porque en mi generación era la nieta mayor, fui la primera que entró a la universidad, ignorante a ver dónde pasaba. A mí que me dijeran La Sabana era igual que otra cosa, de ese nivel era mi ignorancia”, agregó.

