Luis Alfonso confiesa que alguien se hizo pasar por él para estar con una mujer

Oriundo de Popayán,Luis Alfonso se ha convertido en un fenómeno musical en las últimas semanas debido a sus más recientes sencillos: ‘Lo que ella necesita’ y ‘Mi palabra contra la de ellos’, que lo han llevado a ocupar un lugar en las principales listas de reproducción en plataformas online.

Sin embargo, la fama no es del todo buena, pues por momento ha estado cerca de tener problema con su esposa por los rumores que salen en cada concierto tratando, según él, de dañarle el matrimonio.

En medio de su última gira de medios, Luis Alfonso recordó una anécdota muy curiosa y fue cuando una mujer le escribió “la pasamos muy rico” estando en su casa, que, por poco, genera un grave problema en su hogar.

“Hay algo que me ha pasado mucho, y es que hay varios artistas que hacen un tributo a Luis Alfonso. Una vez, una persona de Instagram, una mujer me escribió dizque "que tan rico que la pasamos mi amor y cómo le acabo de ir ese día en tal show" y yo no había estado en ese show”, contó

Y es que por esa situación el artista tuvo que investigar quién era esta mujer y por qué aseguraba haber estado con él, hasta que descifró todo y supo que otro hombre se hizo pasar por él aprovechando un parecido físico que tenía.

“Entonces me puse hacer averiguaciones y era un parcero que hace tributo a Luis Alfonso que es muy narizoncito parecido a mi jajaj y ella me dijo "ay cómo así yo pensé que era usted, es que me dijo que era Luis Alfonso" entonces le dije más o menos algo asÍ. mi amor, prometo que no fue más que un malentendido”, dijo.

Pero es que Alfonso no solo ha tenido esta mala experiencia, sino que se le han presentado varios problemas por algunas fans; por ejemplo, en diciembre le pasó que recibió una natilla y buenos de unas seguidoras, que luego llegaron a decirle a su esposa que él se había encerrado con ella.

“Entonces si me han pasado muchas anécdotas obviamente que han sido mentiras de cuenta de los chismosos y ha sido mi palabra contra la de ellos”, añadió.