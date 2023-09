Luis Alfonso se enteró que su padre falleció en plena premiación: “Se acaba de morir”

En una noche llena de emociones, música y sorpresas, los Premios Mi Gente 2023 celebraron a los artistas destacados de la escena musical. Uno de los momentos más destacados de la velada fue cuando Luis Alfonso, el talentoso cantautor antioqueño, se alzó con el galardón al mejor artista regional masculino.

Luis Alfonso, conocido por una serie de éxitos musicales, incluyendo ‘El precio de tu error’, ‘La Ex’, ‘No me haces falta’ y ‘Así o más claro’, recibió este merecido reconocimiento tras un año lleno de logros en su carrera musical.

Sin embargo, la noche tomó un giro agridulce cuando Luis Alfonso subió al escenario para aceptar su premio. En medio de la euforia y la celebración, el artista compartió una noticia impactante con el público presente: minutos antes de su triunfo, había recibido la dolorosa noticia del fallecimiento de su padre.

Visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, Luis Alfonso confesó: "Les cuento que me pasó algo muy particular y es que, ahorita me dijeron "se le murió el papá". Se acaba de morir el viejito'". A pesar de la tristeza que embargaba el momento, el artista hizo un gesto valiente al dedicar su premio a su padre en el cielo, expresando: "Yo les dije: 'Muchachos, estamos aquí con el amor a la música' (...) Hoy le dedico este premio a mi viejo, allá en el cielo".

El público, conmovido por la honestidad y la valentía de Luis Alfonso, respondió con un cálido aplauso y muestras de apoyo. Además de honrar a su padre, el cantautor antioqueño también dedicó el premio a su hijo Agustín y a todos los fanáticos que estaban presentes, respaldándolo en este momento difícil.

La noche continuó con presentaciones memorables de otros artistas destacados y la entrega de más premios en diversas categorías.

