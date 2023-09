Luly Bossa anunció que se retira de Only Fans: “No me gusta la presión”

Luly Bossa ha sido considerada una de las actrices más famosas de Colombia gracias a sus años en la televisión, donde su belleza y talento la han posicionado en el centro de atención. Sin embargo, a lo largo de su carrera, ha enfrentado desafíos personales que la han convertido en protagonista de noticias nacionales, incluyendo la salud de su hijo y la filtración de un video casero de su vida íntima en internet hace algunos años.

Sin embargo, en la entrevista con Jhonatan del Castillo , la actriz cartagenera reveló que ha decidido abandonar OnlyFans debido a la presión que ha experimentado. Bossa expresó que se sentía incómoda con las expectativas de sus seguidores en las redes sociales, quienes a menudo asumían cosas que no correspondían a lo que ella compartía en la plataforma.

"No me gusta la presión. Yo pongo los límites, no hago llamadas. Pero cuando la gente asume en redes sociales, los insultos que uno recibe sin saber lo que uno sube ahí", comentó Luly.

Luly Bossa Foto: Instagram @lulybossa1

La actriz también aclaró las críticas que recibió en relación con la revelación de su intimidad en internet. "Me dicen, 'tanto que peleo por su intimidad y ahora la está revelando'. Sí y no, porque eso no es lo que yo subo. La presión es demasiada, porque la gente lo liga de una. Entro de vez en cuando a los mensajes y siempre piden más y por eso le estoy diciendo adiós al Only. Trae una sensación de tristeza, porque no sé hasta qué punto pueda influir en mi carrera como actriz. A mí me siguen llamando para castings, pero no sé cuánto pueda influir", concluyó la cartagenera.

Publicidad

A pesar de su retiro de OnlyFans, Luly Bossa no mencionó si tiene planes concretos de regresar o no a los escenarios para asumir un rol en la televisión, el cine o el teatro. No obstante, dejó en claro que todavía es una figura solicitada y recibe invitaciones para audiciones, lo que plantea la incertidumbre acerca de si los colombianos la volverán a ver en la pantalla en algún momento.

Le puede interesar: