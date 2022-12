Maduro es un parásito muy fuerte y Venezuela está muy debilitada: Uribe

El senador Álvaro Uribe Vélez respondió a las acusaciones que ha hecho en su contra recientemente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Publicidad

“Esta mañana me decían: ¿Cómo le va a contestar usted a Maduro? Maduro dice que usted es matón, que usted asesinó a fulano y perano; y les dije: yo ya estoy cansado, ¿qué más le contesto? Después le contesto y dicen que es que Uribe está muy bravo, y yo les aseguro que yo ya no me pongo bravo sino en los Reencauchados y los acabaron”, dijo el expresidente.

“¿Le contesto una frase a Maduro para quitarme ese problema? Maduro Está largo y grueso y fornido, y el pueblo de Venezuela está raquítico. Pensé hoy que Maduro es un parásito muy fuerte y Venezuela está muy debilitada”, agregó.

Publicidad

Estas declaraciones se dan luego de que el presidente Nicolás Maduro acusara al líder del Centro Democrático de sembrar el paramilitarismo en Venezuela.