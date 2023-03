¿Mala suerte? Hombre fue al médico por un tratamiento en su pierna amputada y le fracturaron la otra

Emilio Castro Rodríguez, un anciano de la tercera que vive en Perú, se hizo viral en redes sociales después de contar la terrible experiencia que vivió en un centro médico local. Según medios locales, el hombre acudió al médico para que le revisaran su pierna amputada; sin embargo, el tratamiento que le dieron allí fue totalmente diferente e, incluso, salió aún más afectado.

De acuerdo con el relato del hombre de la tercera edad, él acudió al centro médico local llamado policlínico San Nicolás, ubicado en Comas, Perú, para seguir con un tratamiento que le estaban haciendo en su pierna amputada; sin embargo, cuando lo iban a trasladar a una habitación, el personal del lugar le fracturó su otra pierna.

“No me auxiliaron. No podía aguantar el dolor, me decían que me retirara porque la camilla era para otro paciente. Ese doctor no sabe tratar a los pacientes”, narró Emilio Castro Rodríguez al medio local ATV.

Después de sufrir el fuerte accidente, el hombre denunció que el centro médico nunca se hizo cardo de la fractura de su pierna e, incluso, le pusieron varias trabas para no pagarle la recuperación.

“El hospital lo fracturó y no hizo nada. Me dijeron que lo levara a radiografías, pero nunca lo atendieron. Es un caso bastante indignante”, explicó Castro Rodríguez, familiar del paciente afectado.

El suceso, el cual ocurrió el pasado 5 de marzo de 2023, todavía no se ha aclarado y está siendo investigada por las entidades de salud correspondientes.

Por otro lado, tras el fuerte suceso, la familia del paciente le exige al hospital y al médico internista se haga responsable de la fractura del hombre. Además, la Red de Salud de Lima Norte, entidad local encargada de investigar las denuncias en materia de salud, informó que se viene realizando la investigación del caso para determinar al o los responsables.

