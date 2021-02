Maluma llama Lady Noriega a una perrita y la reacción de la actriz no dio espera

Un video que circula vía redes sociales de Maluma y su perrita muestra como el cantante acaricia al animal y lo llama Lady Noriega, el nombre de una reconocida actriz.

A su vez, el artista le habla a la perrita que se habría encontrado en una plata y le dice: "Lady Noriega, la energía no miente".

A raíz de esto, la actriz publicó la grabación en su perfil de Instagram y, visiblemente molesta, le dejó un duro mensaje a Maluma.

"Maluma, no se que me quisiste decir con esto, pero me dolió. Que rico que tratáramos a nuestras mujeres con amor y respeto, después de todo fue una mujer quien te trajo al mundo y muchas te admiramos y seguimos. Buena cosa sería ser un ejemplo positivo, te lo digo con cariño", escribió Lady en la red social.

Por el momento se desconocen las razones por las que el artista hizo tales declaraciones.