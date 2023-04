Mamá de Gerard Piqué rompió el silencio tras la separación de su hijo con Shakira

La separación de Shakira y Gerard Piqué fue una de las noticias de la farándola que más sorprendieron a todos los fanáticos de la pareja en el mundo entero, pese a que era un rumor que hace meses venía sonando. Divorcio que se vio empañado por las reacciones familiares y la llegada de Clara Chía a la vida del jugador.

En medio de la controversia, una de las dudas que le surgieron a los fanáticos de la pareja era sobre las familias de los dos famosos, y en específico por la mamá del jugador que era con quien más convivían en su cotidianidad.

Tras meses de la ruptura, Montserrat Bernabéu también había estado entre los rumores que rodeaban la separación, incluso estuvo en la polémica al ser mencionada en la canción de Shakira con Bzrp señalando: "me dejaste de vecina a la suegra".

Y fue precisamente ella quien habló para el medio catalán Col-lapse por primera vez, aunque prefirió guardar los comentarios sobre su vida personal o de su hijo. La entrevista de Montserrat estuvo enfocada a sus logros profesionales y trayectoria en su área de especialización en lesiones medulares y cerebrales.

Pese a que prefirió mantener su tema familiar de lado, sí se refirió a lo que pasó su hijo Gerard Piqué por causa de un traumatismo:

"Recuerdo que en aquel momento estaba en el campo. Cuando le vi, muy buena cosa no me vino a la cabeza. De hecho, todavía me cuesta hablar de eso. Él siguió jugando, pero no sabía dónde estaba. Estaba desorientado y había sufrido un traumatismo craneal importante".

