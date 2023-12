“Mamá, ¿dónde están los juguetes?”: así luce la cantante del clásico navideño a sus 70 años

Durante las festividades decembrinas en Colombia, una canción ha perdurado por más de seis décadas, tocando los corazones de generación tras generación. "Mamá, ¿dónde están los juguetes?", un clásico navideño que, a pesar del tiempo, mantiene su encanto. Detrás de esta icónica canción se encuentra Raquel Castaños, una artista venezolana que, a sus 70 años, sigue siendo la voz eterna de este conmovedor himno.

"Mamá, ¿dónde están los juguetes?", fue lanzada hace 61 años, una canción que captura la inocencia de la infancia en Navidad. A pesar de su tono infantil, la voz que lo interpreta pertenece a una mujer. Raquel Castaños, cantante venezolana, fue la responsable de dar vida a esta emotiva pieza que ha dejado una huella imborrable en Colombia.

En una entrevista con la Revista SoHo en 2013, Raquel Castaños compartió sus reflexiones sobre la longevidad de la canción. "Supe que la canción sigue sonando en Colombia, y es algo que me llena de mucha alegría, porque siento un gran afecto por el pueblo colombiano y su gente. Sé que la escuchan en Navidad en todas las casas y que muchas veces creen que es un niño el que la canta. Pero en realidad soy yo, Raquel Castaños", afirmó la intérprete.

Hoy en día, a sus 70 años, Raquel Castaños se encuentra retirada de sus actividades artísticas debido a su estado de salud. En mayo pasado, la artista celebró su cumpleaños rodeada de amigos, quienes le brindaron una sorpresa emotiva.

Mamá, ¿dónde están los juguetes?

La historia detrás de la canción revela que, en sus inicios, Raquel Castaños no estaba convencida de grabar "Mamá, ¿dónde están los juguetes?". En la entrevista con SoHo, confesó: "A mí me parecía una canción horrible, y no entendía por qué querían grabar algo tan triste. No me gustaba y al principio me rehusé a cantarla. Pero mi mamá me insistió y al final lo hice, sobre todo, por complacerla".

A pesar de sus reticencias iniciales, el legado de Raquel Castaños persiste, resonando en los hogares colombianos cada diciembre. "Mamá, ¿dónde están los juguetes?" sigue siendo una de esas melodías atemporales que capturan la esencia de la Navidad, recordándonos la importancia de la familia, la nostalgia y la inocencia perdida.

