'Marce, la Recicladora', la influencer colombiana que aparece en The New York

Sara Samaniego y su personaje Marce, la recicladora, han conseguido abrir una ventana hacia la realidad del reciclaje en Colombia, obteniendo un reconocimiento a nivel internacional, incluido un artículo en la primera página del prestigioso New York Times. Marce se ha convertido en un símbolo de la lucha por la dignificación del reciclaje.

El Origen de ‘Marce la recicladora’

Marce nació cuando Sara, mientras trabajaba en una agencia de marketing, se dio cuenta de que muchos colombianos tenían dudas sobre cómo reciclar adecuadamente. Mirando a un reciclador por la ventana de su oficina, decidió que debía ser él quien respondiese a esas preguntas. Sin embargo, cuando ningún reciclador quiso participar en el proyecto, una amiga le sugirió que podía ser ella misma quien asumiera ese rol.

Sara se sumergió en el mundo del reciclaje, literalmente metiéndose en la basura y experimentando de primera mano lo que viven miles de recicladores en el país. Después de tres meses de trabajo en el campo, creó a Marce, quien con su humor y calidez, busca educar y motivar a otros en la práctica del reciclaje.

Reconocimiento en New York Times

Desde la publicación en el New York Times, la popularidad de Marce ha crecido, aunque no de forma explosiva. Sara destaca que lo más valioso para ella es la conexión auténtica con su comunidad y la gratitud que recibe de aquellos que se sienten inspirados por su trabajo. A pesar de algunos rumores negativos en la comunidad sobre su labor, la mayoría de los recicladores aprecian la visibilidad que ella les brinda.

Lo que más valoro es que mi comunidad reconoce lo que hago. No se trata solo de ganar seguidores, sino de mantener el amor y el apoyo de aquellos que me siguen comenta Sara

Sara Samaniego no solo busca entretener a través de Marce, sino que ha lanzado una fundación dedicada a ayudar a los recicladores, proporcionando ayuda psicológica y alimentaria. Programas como "Adopta un reciclar" han llevado esperanza y apoyo a muchos recicladores.

"He llevado a recicladores a conocer el mar, algo que muchos nunca habían hecho antes. Siento que esta conexión social es tan importante como la conciencia ambiental", añade. Su enfoque divertido y positivo la diferencia de otros en el ámbito social, utilizando el humor para acercar a las personas a la realidad del reciclaje.

Con el reconocimiento que ha obtenido y la influencia que ha generado, Sara y Marce están marcando el camino para futuros recicladores e influencers en América Latina. Su trabajo no solo resalta la importancia del reciclaje, sino que también ayuda a dignificar el trabajo de quienes son los verdaderos héroes del reciclaje en Colombia.