Revelan detalles de la desaparición de María Camila Díaz, paisa raptada por red de trata en México

Este lunes 30 de marzo fue confirmada la captura de un hombre involucrado en la desaparición de la joven de 25 años, oriunda de Medellín, María Camila Díaz Grajales, quien habría caído en una red de trata de personas en México.

Se trata de Edgar Johan Taborda Ortiz, quien, según información de las autoridades, sería el principal articulador de esta estructura criminal que delinque entre Colombia y México. De acuerdo con la investigación, su rol consistía en reclutar mujeres colombianas para ser trasladadas a otros países y someterlas a explotación sexual.

Suministradas por la familia

Las víctimas, principalmente mujeres paisas, eran engañadas mediante ofertas laborales falsas. El caso de María Camila se remonta al pasado 7 de diciembre de 2024, cuando viajó a Ciudad de México por una supuesta oferta como mesera. Allí habría sido víctima de explotación sexual e incluso registrada en plataformas digitales bajo un seudónimo.

Según revelaron las autoridades, la joven permanecía bajo vigilancia permanente en el sector de Ciudad de los Deportes, en la capital mexicana. Cuando intentó escapar, comenzó a ser víctima de extorsiones y amenazas por parte de bandas delincuenciales de la zona.



Capturan involucrado en caso de María Camila Díaz, paisa desaparecida por red de trata en México

No fue sino hasta el 26 de febrero de 2025 que María Camila desapareció, tras salir de un servicio laboral. Desde ese momento, su celular fue apagado y no se volvió a tener rastro de su paradero. La hipótesis de las autoridades apunta a que la joven habría sido víctima de desaparición forzada tras negarse a pagar las extorsiones.

Tras la captura de Edgar Johan Taborda Ortiz, las autoridades indicaron que el hombre cuenta con antecedentes por trata de personas, trata transnacional con fines de explotación sexual, estafa agravada y desaparición forzada, lo que lo perfila como un actor clave dentro de esta red criminal.

Capturan involucrado en caso de María Camila Díaz, paisa desaparecida por red de trata en México