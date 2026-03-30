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Blu Radio  / Sociedad  / Revelan detalles de la desaparición de María Camila Díaz, paisa raptada por red de trata en México

Revelan detalles de la desaparición de María Camila Díaz, paisa raptada por red de trata en México

El caso de María Camila se remonta al pasado 7 de diciembre de 2024, cuando viajó a Ciudad de México por una supuesta oferta como mesera. Allí habría sido víctima de explotación sexual.

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