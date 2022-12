Más de 100 mujeres se desnudaron para Spencer Tunick en protesta contra Trump

Más de cien mujeres se despojaron de sus ropas y posaron con espejos en Cleveland, atendiendo el llamado de un fotógrafo para conjugar arte y política y mostrar a Donald Trump como incapaz de ocupar la Casa Blanca.

Publicidad

Las mujeres se congregaron en la víspera de la convención republicana, donde el polémico millonario, que tildó de "gorda cerdo" a una actriz aunque es reconocido por otras mujeres por impulsar sus carreras, será designado candidato del partido para las elecciones presidenciales del 8 de noviembre.

El fotógrafo estadounidense Spencer Tunick dejó claro que la puesta en escena tenía motivos políticos, un mensaje dirigido a Trump.

Publicidad

"Es un perdedor", dijo Tunick a la AFP luego de congregar a 130 mujeres al amanecer para la foto, en la que finalmente solo aparecen unas cien, y que será develada poco antes de la elección presidencial.

Publicidad

La toma se hizo a la vista del Quicken Loans Arena, en Cleveland, que alojará los cuatro días de folclor republicano, con la bandera estadounidense y la simbología del partido en el fondo.

"Nos infiltramos y tuvimos exito", celebró Tunick.

Publicidad

Aunque es ilegal quitarse la ropa en público en Cleveland, las mujeres se congregaron en un terreno privado y la policía no pudo intervenir.

Publicidad

La puesta en escena de Tunick en Cleveland, titulada "Everything She Says Means Everything" (Todo lo que ella dice significa todo), mostró mujeres de todos los colores y formas, portando espejos hacia el centro de convenciones.

Pero la de Cleveland es su obra más política, dijo Tunick, de 49 años, quien indicó que se sintió compelido a tomar acciones porque, aseguró, votar contra Trump en noviembre no es suficiente.

Publicidad

Esposo y padre de dos hijas, denunció "el lenguaje y retórica de odio contra las mujeres y minorías que provienen del partido Republicano".

Publicidad

Expuestas con su -en ocasiones tatuada- piel desnuda, las mujeres fueron vistas tomándose 'selfies' entre ellas.

MaPo Kinnord, 55, una profesora de arte y artista que se unió a último minuto, dijo que la instalación nudista corre a contravía del mensaje de miedo de los republicanos.

Publicidad

"Estar totalmente desnuda en público y ser intrépida es lo que necesitamos ser", explicó.

Publicidad

Morning Robinson, de 18 años, fue con su madre, con ganas de hacer algo "distinto" antes de partir a la universidad, pero también consciente del mensaje político de la instalación.

"Los republicanos tienen una visión de cómo las mujeres deben ser en la sociedad y yo simplemente no estoy de acuerdo", dijo.