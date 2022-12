Más de 500 damnificados en Salgar comenzaron a recibir ayudas básicas

de Salgar, Antioquia.

“Empezamos con la ayuda alimentaria, luego la no alimentaria que incluye elementos de vajilla, elementos de aseo, colchonetas, cobijas. Vamos a mirar cuántas personas faltan y seguiremos con el tema de ropa nueva”, comentó Márquez.

El número de personas afectadas asciende a más de 900, hay dos albergues habilitados en los que se comienzan a presentar problemas de salud por la acumulación de las personas.

-Pendientes a las conclusiones de la reunión que sostuvo el presidente Santos con el equipo negociador del Gobierno y la Comisión Asesora de Paz en el marco del inicio del proceso de desminado humanitario.

-Fue aprobado en la Cámara de Representantes el artículo que elimina el ‘yo me elijo, tú me eliges' y prohibición de reelecciones de funcionarios públicos: funcionarios no podrán nombrar o contratar a parientes hasta en cuarto grado de consanguinidad. Tampoco nombrar a quienes hayan influido en su nombramiento.

-El grupo terrorista Estado Islámico tomó el control casi total de la ciudad siria de Palmira, cuyas ruinas están incluidas en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

-El arquero de la selección alemana Manuel Neuer recibió en Berlín el premio a mejor deportista de 2014 que otorga la Asociación de la Prensa Deportiva Europea. Neuer, además, ya había sido galardonado con el guante de oro durante el Mundial y fue elegido entre los tres nominados para el Balón de Oro junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.