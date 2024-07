Más que un accesorio: la marca que busca convertir las adversidades en oportunidades

En la sección Orgullo País se habló sobre el emprendimiento Mucho Bombón, que es una marca dedicada al diseño de accesorios para mujeres, que se diferencia a las demás porque en su enfoque está en el empoderamiento femenino.

“Mucho Bombón nació en un momento de oscuridad, de baja autoestima. Hasta que decidí, crea algo que me apasionará y me sacará de esa oscuridad y yo empezara a brillar. Esto pasó cuando nació Mucho Bombón, empecé a sentir una pasión impresionante que no había sentido por nada al empezar con todo el proceso”, señaló Diana Ramírez, creadora de la marca.

La filosofía de esta marca se centra en desafiar las expectativas y decir si a lo que parece imposible. Además, está inspirada en mujeres poderosas como Karol G, Sofía Vergara, Shakira. Esta marca no solo busca embellecer a sus clientas, sino también empoderarlas a través de cada una de sus piezas.

Sus creaciones están inspiradas también en emociones personales, hobbies o mascotas. Posee, además, una línea signatura con metales finos y piedras preciosas como esmeraldas, zafiros y diamantes. Cada uno de los productos están para elevar el espíritu y la confianza de quien lo lleva.

Publicidad

Cabe destacar que esta marca incursionará en los podcast donde su creadora compartirá experiencia de crecimiento empresarial y personal, junto con historias inspiradoras de superación y empoderamiento.

Escuche entrevista completa: