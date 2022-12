"Me dejé llevar del acaloramiento, soy visceral, esto me deja un aprendizaje": Lina Arango

La locutora Lina Arango habló en exclusiva con Mañanas BLU sobre la polémica que desató un video suyo en el que se alegró de la medida de aseguramiento en contra de Álvaro Uribe en el que puso de fondo el himno nacional y dijo varias veces groserías.

Las imágenes, que se hicieron virales en redes sociales, desataron un amplio debate y muchas personas pidieron a Bancolombia, institución financiera con quien tiene relación comercial, que prescindiera de sus servicios.

“Me dejé llevar por un acaloramiento y un apasionamiento, soy una persona muy visceral. Es muy lamentable eso. Creo que esto me sirve mucho para aprender que necesito pensar antes de actuar y respirar con un poco más de calma”, declaró.

“Lamentablemente fue algo que generó muchas cosas infortunadas, no me puedo dar golpes de pecho. Me fui a un extremo que yo misma critico”, complementó.

La joven, que reiteró su arrepentimiento, contó que lleva trabajando con comunidades víctimas de la violencia paramilitar y desmovilizados en los últimos años. Aseguró que lamenta que su mensaje se haya visto distorsionado por su video.

“La guerra nos daña de muchas formas, ver ese video fue como decirme: ‘cómo estás de dañada’”, agregó.

“Este país se construye entre uribistas, no uribistas y entre todos los que están en el medio, entre los del centro, los apolíticos, entre todos, no podemos excluir a nadie de la conversación”, sostuvo.

Escuche a Lina Arango en entrevista con Mañanas BLU: