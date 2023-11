“Me desilusioné mucho con el manejo de este Gobierno a la carrera diplomática”: excónsul en México

Constanza Sánchez, excónsul Adjunta de Colombia en Ciudad de México se vio obligada a renunciar a su cargo, después de 15 años de labores y tras pedirle seis años al Ministerio de Relaciones Exteriores que mejorara sus condiciones laborales por su salud, petición que no fue escuchada y que, por el contrario, según ella, no fue muy bien tratada..

“Hace 15 años ingresé a la carrera diplomática, pero ya hace unos seis empecé a sentir como ciertas afectaciones a mi estado de salud. También tenía una situación familiar, estaba pidiendo una reunificación familiar y solicité a en ese momento a la Cancillería como pues una consideración a mi tema de salud y desafortunadamente, no fue así”, señaló.

La exfuncionaria indicó que no hubo esa consideración y estuvo en México cerca de tres años, incluyendo también una licencia que pidió por lo mismo y señaló que los consulados, en general en México, son complejos por los flujos migratorios. Además, comentó que solicitó un traslado a Cuba donde trabaja su esposo para reunificación familiar.

“La carrera diplomática tiene dentro de sus estatutos una figura que se llama disponibilidad, es una especie de licencia que puede durar hasta dos años en donde la persona, pues no recibe salario, queda como en suspensión durante ese tiempo, pero no pierde su vinculación. Cuando yo fui a regresar, que se me acabó ese tiempo, le pedí al Gobierno actual y nuevamente les puse de presente mi situación de salud, que no quería volver a México, que me mandaran a un país donde tuviera, por ejemplo, algún avance en el tema de mi enfermedad, un avance farmacológico, pero contrario a eso me enviaron a México”, contó,

Sánchez mencionó que tuvo también un tema de somatización, un tema físico que fue lo que finalmente la llevó allá a tomar la decisión de renunciar porque ya nos iba a pedir más traslados. Según ella la carga laboral aumentó y resaltó su descontento con el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro y el manejo que han tenido con su caso sin importar su carrera diplomática.

“Me desilusionó mucho realmente con el manejo de este Gobierno a la carrera diplomática, porque esperaba mucho más. Mi decreto de nombramiento inicial lo firmó el presidente Uribe y después nuevamente Uribe, después del presidente Santos. Pero bueno, con este Gobierno se esperaba más. Se esperaba mucho más en cuanto a esa consideración de la carrera diplomática y de sus funcionarios, y no fue así”, resaltó.

Finalmente, indicó que, a su parecer, esto lo hacen para aburrir a los diplomáticos y que no tengan otra opción que renunciar. Para Sánchez esto ya es sistemático.

“Cuando pide el diplomático de carrera pide algo, la respuesta es no. De alguna manera es para que se aburra. Realmente les conviene aburrir a la gente”, concluyó.

Escuche la entrevista acá: