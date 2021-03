Me preocupa que en una sociedad como la nuestra sigamos teniendo posiciones machistas: Linero

A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer , Alberto Linero afirmó que este día le hace pensar en las reivindicaciones y en la búsqueda de que se cumplan los derechos de la mujeres.

Me hace pensar en la equidad, me hace pensar en la necesidad de un cambio mental y un cambio cultural Dijo

Agregó que muchas personas creen que hablar de feminismo es borrar las diferencias que existen entre géneros, pero dijo que no es así, pues "el verdadero feminismo insiste en la necesidad de que las mujeres y los hombre puedan realizarse en total autonomía, libertad y sin ningún tipo de discriminación".

"Me preocupa que en una sociedad como la nuestra, golpeada por la pandemia, sigamos teniendo posiciones machistas. Se dice todavía que el doble de tiempo lo dedican las mujeres a acciones que no son remuneradas. Todavía se cree que las acciones no remuneradas son para los hombres y no para las mujeres", afirmó.

Finalmente señaló que más allá de regalar flores o dedicar canciones, el mejor regalo que podemos hacer como sociedad es abrirle espacios a las mujeres para que vivan autónomamente.

Escuche la reflexión de Alberto Linero en el audio adjunto: