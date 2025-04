Médico no se bañó durante 8 años y revela lo que pasó: "No es necesario"

Bañarse a diario con jabón y shampoo es un hábito arraigado en la sociedad, pero ¿realmente es necesario? El médico James Hamblin, de 42 años, lleva ocho años sin ducharse tradicionalmente y asegura que su salud cutánea ha mejorado. Su historia ha generado todo tipo de controversia en redes.

En su libro 'Clean: The New Science of Skin', el experto critica los métodos modernos de higiene, argumentando que muchos productos destruyen bacterias beneficiosas y debilitan las defensas naturales de la piel. "Nos lavamos por costumbre, no por necesidad médica", afirma.

Médico no se bañó durante 8 años Foto: Instagram @jameshamblin

¿Qué pasó cuando dejó de bañarse?

Hamblin reconoce que, al principio, su cuerpo pasó por un proceso de adaptación: su olor corporal fue más intenso durante algunas semanas. Sin embargo, con el tiempo, este desapareció. Ahora, su rutina de limpieza consiste solo en enjuagarse con agua, sin usar jabón, shampoo o desodorante.

El médico no busca imponer su método, pero invita a reflexionar sobre el uso excesivo de químicos: "No se trata de evitar la higiene, sino de replantearla". Según él, reducir estos productos ayuda a mantener un microbioma equilibrado, esencial para una piel sana.

Aunque su postura genera debate, el médico insiste en que la limpieza debe ser consciente: "La piel tiene sus propios mecanismos de defensa. A veces, menos es más".