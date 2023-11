Memes del error de MinHacienda al pagar duplicado el salario a funcionarios públicos

Un hecho insólito se registró este viernes, 24 de noviembre, al interior del Gobierno nacional luego de que miembros del Ministerio de Hacienda , MinHacienda, consignaran por error el salario de funcionarios públicos duplicados o hasta triplicados.

Y aunque el Ministerio de Haciendo se pronunció sobre esto y aseguró que ya se están buscan formas de revertir dicha situación para retornar el dinero mal depositado, esto sin afectar los salarios de los funcionarios, la redes sociales no perdonan y de inmediato volvieron viral al ente gubernamental.

Cientos de memes inundaron las redes sociales por este hecho, además de que algunos funcionarios del Gobierno se pronunciaron sobre esto y dijeron que ya estaban hablando con los implicados para retornar el dinero mal depositado.

Estos son los mejores memes de este hecho

Publicidad

Publicidad

Se buscarán soluciones, dicen desde el Gobierno

Algunos funcionarios indicaron que ya se comunicaron con sus empleados para indicarles que no se gasten el dinero hasta que no solucionen los problemas. "Hemos llamado a los funcionarios del @mintitic a quienes les llegaron su salario doble o triple para que por favor no se gasten plata de más", dijeron desde el MinTic, por ejemplo.

Le puede interesar