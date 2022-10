Menores de edad no deben pagar por problemas de sus padres: ICBF

El director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Atlántico, Benjamín Collante, hizo un llamado a los padres y a todos los actores de la criminalidad para que cesen los ataques contra los menores de edad y no los involucren en disputas personales.



Lo anterior, por los recientes hechos en los que una niña de 2 años fue quemada con ácido por su padre en medio de una disputa con su madre y el atentado en el que una mujer fue asesinada junto a su hija de un año.



“Los niños están por fuera de cualquier tipo de conflicto y actos que se presenten contra terceras personas. Son nuestro mayor tesoro y el patrimonio que tenemos como sociedad”, indicó Collante.



Asimismo, pidió a las autoridades judiciales que realicen con prontitud las investigaciones respectivas para que los responsables sean castigados con penas ejemplarizantes.



En lo que va del año han muerto tres pequeños en el rango de 0 a 5 años por arma de fuego. El primer caso se registró el 22 de enero en el barrio Bellarena, cuando sicarios dispararon indiscriminadamente contra una vivienda y una niña de 4 años que estaba en la terraza fue impactada.



Otro caso sucedió el 26 de enero. Un bebé de un año, que había sido herido en medio de un atentado en el que fue lesionado un adolescente de 15 años en Soledad, falleció.



Posteriormente, el pasado 23 de marzo murió una niña que fue víctima de una bala perdida en un asalto en el interior de un bus urbano.



“La ciudad se ha visto envuelta en crímenes que involucran a menores que nada tiene que ver con los móviles de los hechos y que demuestran que la criminalidad no tiene límites”, dijo el director de fiscalías en el Atlántico, Rodrigo Restrepo.



Sobre el atentado en el que terminó herida de gravedad una niña el pasado martes en el barrio Los Olivos, Blu Radio confirmó que la abuela y una tía de la madre de la menor murieron en un ataque sicarial hace ocho años. Fuentes cercanas a la investigación señalan que este doble homicidio se cometió en el mismo sector, conocido como La Panela.



Hasta el momento, las autoridades no han establecido un móvil claro. En un principio se pensó que los sicarios iban por otras personas dentro de la vivienda que tienen antecedentes por tráfico de estupefacientes, pero testigos señalaron que los asesinos atacaron directamente a la mujer y a su hija que estaba en sus brazos.