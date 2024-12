Mexicana ataca a golpes a colombiano y le pide que se largue del país: "Insultas"

Fuerte indignación en México por una compatriotas que "dejó mal parado a todo el país". Gracias a la cuenta de X 'Qué Poca Madre' se hizo viral un caso de discriminación en Ciudad de México, todo sucedió al interior de un supermercado en donde una mujer terminó agrediendo a un colombiano que se encontraba haciendo fila.

"Aquí no te necesitamos. Largate de este país. Llamen a la Policía (...) Estás insultando a los mexicanos, en verdad llamen a la Policía", le dijo la señora mientras se ve cómo se va en contra de este hombre y lo ataca frente a otras personas. Incluso, otros mexicanos se notan sorprendidos por la forma en que reaccionó y le dicen que deberían venir las autoridades, pero a llevársela a ella por grosera.

Mientras este hombre solo dice, durante el video, que "no estaba haciendo nada" y cuenta que lo atacó solo por estar en el sitio intentando a compra algo, además de confesar que vive en este país y, por ende, hace parte de allá y no debería recibir ningún tipo de discriminación.

😡🤬 ‼️MUJER LE RECUERDA SU SANTA PROGENITORA A COLOMBIANOS EN POLANCO‼️#DenunciaCiudadana🚨👇

Buen día, les pido de su ayuda para que esto se haga #viral, ya que una mujer que estaba en el #Chedraui Selecto, de #Polanco, en la Alc. #MiguelHidalgo, #CDMX, nos insultó a unas… pic.twitter.com/OcXnrUJguG — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) December 21, 2024

Por supuesto, este video, que cuenta con más de 600.000 reproducciones en X, causó una fuerte indignación y sobretodo por parte de mexicanos que aseguraron que "no son como ella y los colombianos son bienvenidos": "A los que publicaron el vídeo, es mejor que ignoren a ese tipo de personas. Si nos quieren como dice el post, no caigan en provocaciones y ya"; "Esa mexicana no nos representa, no todos somos así"; "No se preocupen en todas partes existe gente infeliz", fueron algunos comentarios.

No obstante, otras personas mostraron su apoyo especial a la señora debido a que dicen que todos los colombianos que llegan a México terminan delinquiendo y lastimando a las personas. Por otro lado, muchos piden que se haga justicia y la señora reciba un castigo.