Mi carrera como periodista empezó a los siete años: Ismael Cala

privada asegurando que “viví situaciones difíciles que me llevaron a donde estoy”.

Cala recordó detalles de su infancia asegurando que la revolución empezó cuando era solo un niño pero “una vez tuve conciencia de las cosas solo quería buscar la forma de escaparme de mi país y alejarme de toda esa situación”.

Reveló que su salida definitiva de Cuba se dio cuando se fue a Canadá, a los 28 años, a ser maestro de ceremonias “aunque no sabía hablar inglés pero dije que sí para poder salir del país”.

Aseguró que a pesar de estar en Canadá, “tenía una paranoia extrema porque siempre me soñaba que llegaban agentes cubanos en medio de la noche y me devolvían al país. Esa represión cuesta sacársela de la piel”.

Sin embargo, Cala tuvo que regresar en el 2001 a Cuba para visitar a su abuela enferma “y esa fue la última vez que estuve allí, luego no volvieron a dejar entrar, incluso mi papá y mi abuela murieron y no he tenido la oportunidad de despedirlos porque están allá”.

Se declaró un “muy mal bailarín porque mi carrera como periodista empezó a los 7 años cuando la radio era mi juguete y mi vida giraba alrededor de eso”.

“Verme bailar es algo delicioso porque es una arritmia graciosa que hace reír a todo el mundo”, dijo.

Recordó que ingresó a CNN cuando se ofreció a ser “corresponsal en Canadá con la suerte de que en esa época fue el papa a la Jornada Mundial de la Juventud, me hicieron pruebas y el resto es historia”.

Dijo que prefiere entrevistar a personajes “que se abran fácilmente porque hay gente que tiene motivos ocultos y mueven las entrevistas alrededor de ellos”.

De su carrera periodística aseguró que su misión es “escuchar por eso hago las entrevistas, cuando estoy trabajando yo no soy juez, simplemente transmito lo que las personas y la sociedad quiere saber del personaje”.