"Mi padre decía sobre sus pinturas que un regalo sin dolor no es un regalo": Lina Botero Zea

Bajo la protección centenaria del Salón Elíptico del Capitolio Nacional y acompañado de dos obras icónicas ‘Bolívar en el Congreso de Cúcuta’, de Santiago Martínez Delgado, y ‘Tres cordilleras y dos océanos’, de Alejandro Obregón, hacia las 11:00 de la mañana de este viernes, 22 de septiembre, empezaron los actos protocolarios del homenaje a la vida y obra del maestro Fernando Botero, quien falleció a sus 91 años .

El féretro con los restos mortales del artista y cubierto con la bandera nacional llegó al recinto del legislativo escoltado por soldados del Batallón Guardia Presidencial, seguido por dos de sus hijos, Fernando y Lina; su hermano Rodrigo, y sus nietos Felipe y Fernando.

Por parte del Gobierno nacional , asistieron los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco; de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de Cultura, Juan David Correa; así como la Cúpula Militar. Aunque el presidente Gustavo Petro anunció en la mañana que asistiría a la velación de Botero, al final canceló y anunció agenda privada.

La liturgia religiosa fue presidida por monseñor Sergio Pulido Gutiérrez, capellán Catedral Primada de Bogotá. Posteriormente se le hizo entrega a sus familiares por parte de los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, de la Resolución de la Moción de Duelo; y a su turno hablaron la hija del maestro, Lina Botero Zea, y su nieto Fernando Botero Quintana.

“Cuando quitaba las obras de sus propias paredes, dejándolas limpias, le preguntaba: '¿por qué no regalas todo y dejas por lo menos estas?', y me respondió (en medio del llanto): 'porque un regalo que no duele no es buen regalo'. Esa frase quedó grabada en mi memoria para siempre”, sostuvo compungida Lina Botero Zea.

“Me enseñó que la plenitud y el deleite de la vida solo se consiguen atravesando los caminos más espinosos, que muy pocos se atreven a atravesar. Esos caminos solo se pueden recorrer cuando las personas se arraigan a sus convicciones, dejando de lado la comodidad y buscando soluciones cuando otros no ven respuestas”, señaló Fernando Botero Quintana.

A partir de las 2:00 de la tarde y hasta las 4:00 de la tarde, las puertas del Capitolio están abiertas y se retomará la jornada tanto sábado y domingo, desde las 9:00 de la mañana hasta 4:00 de la tarde, para que la gente pueda acercarse a rendir tributo al hombre de las figuras voluminosas y que contaba la realidad del país y del mundo.

Recomendaciones para asistir a la cámara ardiente en homenaje al maestro Fernando Botero en el Capitolio Nacional



El ingreso se dará por la entrada principal del Capitolio Nacional contiguo a la Plaza Bolívar.

La salida será por la puerta lateral del Elíptico, costado Patio Núñez, carrera 7 con calle 9.

El tránsito por las instalaciones del Capitolio debe ser constante siguiendo las indicaciones del personal policial en servicio, sin devolverse o ir en contravía del sentido de ingreso o tránsito.

No se pueden ingresar mochilas o maletas.

No se podrá tomar fotos al interior del salón Elíptico del Capitolio Nacional.

No se permite la entrada de menores de edad.

Guardar silencio al interior del Salón Elíptico conservando la solemnidad del acto protocolario.

Se espera que tanto desde este viernes hasta el próximo lunes, en horas de la mañana, se realicen actos de homenaje privados para la familia y personalidades del Estado, hasta que el cuerpo sea trasladado a la Catedral Primada para una eucaristía presidida por el Arzobispo de Bogotá, monseñor Luis José Rueda Aparicio.

De allí, el cuerpo del maestro Botero será trasladado a Medellín donde también recibirá los homenajes de los antioqueños y del sector de la cultura para luego volver a Bogotá para ser cremado y luego ser inhumado al lado de su última esposa, Sophia Vari, en Pietrasanta (Italia).

