Modelo venezolana Patricia Velásquez se ‘destapa’ en su reciente libro

Diario de una supermodelo en búsqueda de su verdad’, el cual lanzará en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

“Tuve la suerte de salir de situaciones difíciles en cuanta malas decisiones que tomé como el consumo de drogas. Inspiro con este libro a que vivan su verdad”, manifestó la actriz que tuvo apariciones en películas como La Momia, y La momia regresa.

“Muchas veces estaba con chicos porque quería probarme que no era gay y entre más lo hacía más me daba cuenta que era gay, eso me causaba mucho sufrimiento y quería compartirlo con alguien y no podía”, contó.