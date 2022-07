¡Mucha rata! Mujer descubrió infraganti a un roedor que destruyó todos sus ahorros

En muchas oportunidades ahorrar es la mejor opción para que las personas logren cumplir sus metas y objetivos. Meses de ahorros pueden significar grandes cantidades de dinero al paso de un tiempo y este fue el caso de una mujer que recolectó bastantes billetes en una bolsa, pero los perdió de una manera poco inusual.

En redes se hizo tendencia un video en el que una mujer muestra cómo todos sus ahorros, que estaban guardados en una bolsa dentro de su vivienda, están destrozados por culpa de un roedor bastante curioso. Lo peor de todo es que no era poco dinero, pues alcanzaban a ser 3’000.000 de pesos colombianos aproximadamente.

Al ver el clip de TikTok, algunos de los usuarios de la red social mostraron su solidaridad con la mujer y le dieron algunas opciones para intentar recuperar algo de lo que dejó la rata.

“El banco los recibe”, “Con que tengas completos los dos números tanto vertical como horizontal te los devuelven”, “En el banco central te cambian todos los billetes rotos. Cuando se me rompe uno yo los voy y los cambio”, fueron algunos de los comentarios que recibió la mujer, pero ella agregó que “hasta el momento (el banco) no me lo quiere cambiar por lo que falta la mayoría de partes”.

Eso sí, las risas no faltaron en el clip, y algunos internautas sacaron su lado humorístico para mostrar su apoyo con la víctima.

“Es mejor ahorrar en pura moneda”, Yo (voy) corriendo para poder llegar a mi casa y sacar mi plata de mis zapatillas debajo de la cama”, “Por eso tengo mi caja fuerte en casa”, “Adoptar un gato, es seguridad”, comentaron algunos usuarios.

