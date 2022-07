Hombre se emborrachó en boda y quemó la decoración de la ceremonia

Las bodas es uno de los momentos más especiales para muchas parejas en todo el mundo. Para ello, se preparan con mucho tiempo de anterioridad para recibir a todos los invitados.

Sin embargo, no todo puede salir bien, como fue el caso que se hizo viral de un hombre en Twitter que se pasó de copas e incendio parte de la decoración de la boda.

En un acto imprudente, el hombre manipulaba en ese momento pólvora y no se pudo resistir a bailar I'm too sexy de Right Said Fred que sonaba en ese momento. Con un par de copas encima, no se percató que parte de las chispas estaban cayendo sobre la decoración de la boda, el cual se encendió en fuego rápidamente.

fireproof superpowers: 100 pic.twitter.com/41ivJDYUBZ — Warren Sharp (@SharpFootball) July 3, 2022

El video se viralizó y ya tiene más de 13 millones de reproducciones en las redes sociales y miles de comentarios que jocosamente opinaron al respecto: "Yo, en la vida soy este señor: no tengo idea de lo que estoy haciendo, pero me está funcionando"; "Las mamás volteando tajadas con la mano son capaces de dominar esta técnica".

Los invitados actuaron para apagar las llamas; sin embargo, en medio de un particular baile lanzó la decoración al suelo para extinguir el juego pisándolo y así tranquilizar a todos nuevamente.

El hombre, muy tranquilo, siguió bailando y disfrutando de la fiesta.

