Muertos, bombas, incendios: el viacrusis que vivió un futbolista colombiano en la guerra de Sudán

Al menos 528 personas han muerto y más de 4.500 han resultado heridas por los enfrentamientos que se iniciaron hace exactamente dos semanas entre el Ejército de Sudán y el poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), informó este domingo, 30 de abril, el Ministerio de Salud sudanés en un comunicado.

Sin duda, esta situación ha afectado a miles de personas, entre ellos al futbolista colombiano Brayan Angulo, del equipo sudanés Al-Merrék, y su esposa, Angie Villa, quienes decidieron huir de Sudán por las terribles cosas que estaban sucediendo. Ellos estuvieron en Sala De Prensa Blu y hablaron de toda la travesía que vivieron.

“Yo firmé un contrato con Al-Merrék, equipo sudanés, en Agosto. Mi esposa llegó a los tres meses (...) Al principio nos costó mucho, pero luego nos acostumbramos. Luego fue complicado por toda la situación que hay”, comentó el futbolista colombiano.

Según cifras oficiales, el total acumulado de heridos es de 4.599 y se han registrado 528 muertos en todos los hospitales de los diferentes estados de Sudán entre el primer día de combates, el 15 de abril, y hasta el jueves 27 de abril.

“Fueron días muy difíciles, de tristeza y angustia. El primer día de la guerra me cogió por sorpresa, me cogió sola en el apartamento (...) Uno piensa que es como en Colombia, nada grave, pero empecé a escuchar tiros y todo eso. En redes sociales ví que habían tomado el aeropuerto, con muertos, bombas, incendios”, contó Angie Villa sobre la dura situación que atravesó.

Ante esto, Angulo contó que para ese momento él estaba en otro hotel por lo que no quiso decirle nada a su esposa. “A las dos horas eso eran misiles. Cuando me asomé por la ventana, lo primero que vi, cuando me levanté, es que estaban tratando de derribar un avión”, dijo.

“Hubo una tregua y al tercer día dije si no salimos hoy, tendríamos que esperar a otra tregua que podría ir de una semana a quince días”. Cinco minutos más adelante, nos encontramos en el aeropuerto y era como el centro de toda la guerra y ahí dije hasta aquí llegamos”, comentó Angulo.

Sin embargo, las personas de la milicia lo arrodillaron y le preguntaron a qué se dedicaba, afortunadamente, el colombiano iba con un compañero del club lo que lo ayudó, pues él tenía el uniforme del equipo.

Luego de toda la travesía que tuvieron que pasar, Brayan Angulo y su esposa pudieron salir de Sudán y actualmente se encuentran en Egipto.

