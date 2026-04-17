Muestran video de palabras inéditas que Yeison Jiménez le dejó a sus fans: "Es lo mejor"

Han pasado tres meses de la muerte de Yeison Jiménez, que hasta el momento sigue marcada en el corazón de miles de fanáticos del 'Aventurero' por lo sorpresiva que fue y la manera en que se dio. Pese que pasa el tiempo, el artista sigue recibiendo homenajes de todas partes.

Cada recuerdo del artista sigue reviviendo esta herida y, ahora, se conoció un video en donde se conocieron palabras inéditos del oriundo de Manzanares, Caldas, en su último concierto en Paipa, Boyacá, un día antes de que se diera el trágico accidente y en donde dejó un mensaje para sus fans, sin saber que era el final.

"Me siento muy feliz de comenzar este 2026, primero que todo, lleno de salud, de amor, de bendiciones, con toda mi familia, con todos mis seres queridos vivos, pero sobre todo con todo el amor de ustedes aquí. Gracias. Es muy importante para nosotros como artista y lo mejor poder contar con el amor de un público tan querido como Colombia y Perú. Saludos a todos los soñadores, a todos los que alguna vez soñaron con tener", fueron las palabras de Yeison Jiménez.

Yeison Jiménez. Foto: Redes sociales

Este clip se volvió viral rápidamente, pues en este de manera inconsciente le agradeció a su público una última vez por todo lo que hacían por él desde sus inicios y que "no dejarán de soñar", palabras que conmovieron a cientos de personas en redes sociales.



"No has dejado de doler ni un día negrito de mi corazón"; "Cada día se extraña más, hay algo dentro de mi que no acepta que el ya no esté"; "Nuestro querido Yei que duro ver este vídeo, fue tu último concierto"; "Los que estuvieron en ese concierto son afortunados de poder verte"; "Nunca te olvidaremos", fueron algunos comentarios por este video, que, una vez más, trae de recuerdo todo el legado del 'Aventurero' en la música colombiana.