Mujer acusada de abandonar a su perro explica la verdad que hay detrás

En los últimos días comenzó a circular un video en redes sociales en el que se ve cuando una pareja transporta un perro en su carro. Luego, la mujer se baja, le lanza un palo hacia el parque, se sube al vehículo y se va.

El video terminó en amenazas para la pareja y su hija menor de edad, una pesadilla que comienza a aclararse.

La mujer implicada, Lina García, habló con el diario El Tiempo y explicó por qué abandonó al animal. Explicó que ellos tienen una mascota, que iban pasando por un parque en Ciudadela Colsubsidio, vieron el perro y se encariño con ellos.

“Nos encontrábamos en el parque con la hija menor de edad de mi esposo y mi hermano -mi marido no estaba con nosotros, pues se encontraba trabajando-, vimos que el perrito callejero, que se llama ahora Thor, estaba deambulando en la vía, a veces se les metía a los carros o los seguía. En un momento, el perrito se echó en la vía y por eso decidimos bajarnos y tratar de que se subiera al andén del parque”, narró.

Dijo que intentó adoptarlo, pero su esposo se negó. Incluso, cuenta que llamó a la veterinaria (versión confirmada por la propia experta), pero al final no pudo llevárselo.

"Llamé a la médica veterinaria que atiende a Kyra para ver si podía atenderme, pero ya tenía cerrado el establecimiento. Envié un mensaje con foto por WhatsApp a mi esposo para ver si me lo podía llevar a la casa, pero me hizo caer en cuenta de que no podíamos por el espacio en donde vivimos (ya tenemos una mascota de tamaño mediano/grande), así que decidí no quedarme con él”, agregó García.

El diario El Tiempo habló con la veterinaria Jannys Andrea Osorio, graduada de la universidad UDCA y propietaria del Centro Médico Veterinario Pet Land, quien confirmó la versión.

Lina García ya interpuso una demanda por injuria y calumnia contra quien grabó el video, a quien, según su versión, intentó explicarle la situación.

“Es triste que las redes sociales sean usadas irresponsablemente, y le den un tono amarillista a las cosas, pues en uno de los grupos donde se inició todo esto han compartido más veces la noticia que me afecta que los mensajes donde piden ayuda para animales”, concluyó.

En todo caso, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal ya está investigando la versión de Lina García para determinar la veracidad. Por su parte, el perro protagonista del video, ahora llamado Thor, ya tiene nuevo hogar.