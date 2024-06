Mujer arremetió contra joven por utilizar shorts en una iglesia: “Es una ofensa a Dios”

En la parroquia San Juan Bautista en Coyoacán, Ciudad de México, se presentó un hecho insólito que ha generado un intenso debate en las redes sociales después de que un video capturara el momento en que una mujer confronta a una joven por utilizar shorts dentro del recinto religioso.

Según el video, la mujer, visiblemente alterada, argumenta que la vestimenta de la joven es una "ofensa a Dios" y que incita a la sexualidad. En el clip, se puede escuchar a la mujer decir: "Esta es mi iglesia y no pueden entrar con shorts, incita a la sexualidad. Hay reglas, porque no es libertinaje. Así no se entra a la iglesia, por respeto a Dios".

El incidente ocurrió cuando un grupo de turistas estaba visitando la iglesia y se encontraron con la reacción de la mujer. Sin embargo, en lugar de encontrar apoyo, la mujer fue confrontada por otros presentes en la iglesia, lo que al parecer aumentó la discusión.

Luego, un hombre se acercó para defender a la joven, cuestionando a la mujer sobre su derecho a juzgar la vestimenta de otros y preguntando si ella era virgen para estar haciendo tales afirmaciones. La mujer respondió argumentando que ella se confiesa por sus pecados.

Señora dice que ir a la iglesia en short es incitar a la sexualidad y es una "ofensa" a Dios nuestro señor".

El video ha generado una amplia discusión en las redes sociales, con muchos usuarios expresando su apoyo tanto a la joven como al hombre que intervino en su defensa. Algunos han señalado la importancia del respeto mutuo y la inclusión en los espacios religiosos, mientras que otros han hablado sobre los límites del código de vestimenta en estos lugares de culto.

"Chale, yo no digo que sea malo tener fe, pero las religiones son viles instituciones que te lavan el cerebro", "Si tanto le ofende, que se baje de la cruz esa a defenderse", "Jesús los ama en shorts, faldas o mini faldas así que no le hagan caso a la doña", son algunos de los comentarios que se leen en el video.