Mujer cruzó un país para conocer a un hombre y él la abandonó en la noche

Samantha Marie se volvió viral en Tik Tok después de contar su caso en su perfil. La mujer conoció al hombre a través de un amigo suyo y decidió irlo a conocer, para eso tuvo que cruzar todo el país (Estados Unidos). Algo que se ha vuelto muy común gracias a las redes sociales, que permiten conocer personas de cualquier parte del mundo con aplicaciones de citas como Tinder o Badoo.

Ella aseguró que tuvo mucha conexión con él y cuando recién los presentaron empezaron a chatear y a hablar a través de Facetime.

"He atravesado todo el país para ver a este chico y cuando me he despertado de una siesta en nuestro hotel, él se había ido", dijo ella en el video. Además, reveló como después de lo sucedido le escribió mensajes al celular sin recibir ninguna respuesta, pues al parecer el hombre "tenía problemas familiares", pero eso no le impidió llevarse una botella de vodka.

"Debiste decirme antes de cambiar mi vuelo"; "¿Te llevaste mi vodka?"; "Estoy en un lugar en el que nunca he estado antes, compré todo para venir hasta acá, ¿y te marchas sin decirme nada?", le replicó la mujer al hombre.

El video ya tiene más de 2 millones de reproducciones y más de 200.000 me gusta. No obstante, los comentarios han mostrado su apoyo por lo sucedido y esperan que encuentre a "un hombre que valga la pena" muy pronto.

"Maldita sea, estás muy desesperado"; "Es tu maldita culpa. No vueles a través del país por un hombre, duh"; "Apuesto a que tienes noticias aleatorias de él en 6 meses. Oye, ¿qué estás haciendo también?", le dijeron algunos de sus seguidores.

