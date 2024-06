Mujer demandó a empresa que le pagaba por "no hacer nada" en 20 años; alegó discriminación

Laurence Van Wassenhove, una mujer francesa, reveló que durante los últimos 20 años ha recibido su salario completo sin tener que trabajar. La mujer, de 58 años, afirmó que durante estas dos décadas ha vivido una vida aislada y monótona, marcada por el sentimiento de inutilidad y frustración.

“Estar en casa, ganar dinero y no trabajar no es un privilegio. Es muy difícil de soportar,” dijo en una entrevista. Según relató, esta situación ha tenido un impacto negativo en su salud mental y física, llevándola a un estado de depresión y ansiedad.

A pesar de recibir su salario durante todo este tiempo, Van Wassenhove está demandando a su empresa, Orange, por acoso y discriminación. Ella aseguró que ha sido excluida de su trabajo, a pesar de tener problemas de salud graves, como epilepsia y hemiplejía, que contribuyen a su discapacidad.

Van Wassenhove también es madre de dos hijos, uno de los cuales es autista. El salario que recibe apenas cubre sus gastos personales y con frecuencia enfrenta el acoso de cobradores de deudas que le exigen desalojar su hogar, de acuerdo a un reporte de Clarín.

La situación comenzó en 2002, cuando Van Wassenhove solicitó un traslado a otra región de Francia después de que la empresa en la que trabajaba fuera adquirida por Orange. Sin embargo, su solicitud fue denegada y fue puesta en una lista de espera. Eventualmente, se le otorgó una licencia por enfermedad y luego se le ofreció la jubilación debido a su discapacidad. A pesar de esto, la empresa continuó teniéndola como empleada y le pagaba su salario completo sin asignarle ninguna tarea.

Van Wassenhove explicó que no trabajar durante 20 años ha afectado su cuerpo y mente. Se siente desperdiciada por estar confinada en su casa, viviendo una vida cotidiana monótona y carente de propósito. “No tener un propósito o una meta diaria te consume por dentro. Sientes que no eres útil, que estás desperdiciando tu vida,” comentó.

Ahora, Van Wassenhove ha decidido tomar medidas legales contra Orange. En su demanda, alega que ha sido víctima de acoso y discriminación, y busca ser reintegrada en la empresa con tareas asignadas que le permitan sentirse útil y productiva. “Solo quiero volver a trabajar, sentir que estoy contribuyendo de alguna manera. Necesito recuperar mi dignidad y mi sentido de propósito,” declaró.

Además, Van Wassenhove espera que su caso sirva como un precedente para otras personas en situaciones similares. “Hay muchas personas con discapacidades que son relegadas al olvido por las empresas. No podemos permitir que esto siga sucediendo. Todos merecemos una oportunidad de ser útiles y de tener una vida con propósito,” enfatizó.