Mujer descubrió en la casa de su novio que él tenía un amante: era un hombre

En TikTok, se volvió viral una impactante historia narrada por el usuario @santcholo, quien se dedica a compartir anécdotas enviadas por sus seguidores. En esta ocasión, relató cómo una joven descubrió que su novio , con quien llevaba cinco meses de relación, le era infiel con un hombre.

Todo comenzó cuando la mujer le pidió a su pareja, Sebastián, que la invitara a quedarse en su casa. Finalmente, él accedió y la llevó a su apartamento. Sin embargo, desde su llegada al edificio, algo parecía extraño. Al ingresar, el vigilante comentó: “Don Sebastián, ¿usted va con la señorita? Don José no está en la casa”, a lo que el joven respondió rápidamente: “Sí, ella va conmigo, no pasa nada”.

Al llegar al apartamento, la mujer notó que solo había una habitación, lo que le pareció raro, ya que Sebastián le había dicho que vivía con un compañero de cuarto llamado José. Cuando le preguntó sobre esto, él explicó que dormía en un sofá cama en la sala.

Tras pasar un rato juntos en la habitación, alrededor de las 10:00 de la noche, alguien llegó al apartamento. Sorprendida, la mujer, que estaba en la cocina, vio que era un hombre que reaccionó visiblemente impactado al verla. Al avisarle a Sebastián que había llegado su "roomie", él le pidió que se quedara en la habitación y salió a hablar con el recién llegado.

“Me dijiste que te ibas de viaje con tu familia”, reclamó Sebastián a José, quien respondió que el viaje se había cancelado. En ese momento, José preguntó: “¿Ella sabe quién soy yo? Tráela”.

La mujer salió del cuarto y se presentó: “Hola, mucho gusto, soy la novia de Sebas”. Pero la respuesta de José fue devastadora: “Yo no soy el roomie, soy su pareja”.

Tras la inesperada revelación, José decidió dejar el apartamento, pero Sebastián intentó convencerlo de quedarse. Mientras tanto, la mujer, conmocionada, fue al baño a llorar. José, al verla tan afectada, le ofreció llevarla a su casa y le aseguró que ninguno de los dos merecía pasar por una situación así.

Finalmente, José la acompañó a su domicilio. Aunque Sebastián intentó buscarla días después para pedirle otra oportunidad, ella se mantuvo firme y decidió no regresar con él.