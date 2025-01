VIDEO: así quedó el porshe de famoso streamer colombiano, lo estrelló en Palmas, Medellín

En la noche del pasado domingo 19 de enero, alrededor de las 10:45 p.m., el streamer conocido como @zwarror sufrió un accidente de tránsito en la avenida Las Palmas, según informó la Secretaría de Movilidad de Medellín . Testigos que presenciaron el hecho subieron varios videos a redes sociales, donde se observa el impacto.

El vehículo involucrado es un Porsche Cayman 2008 de color morado, propiedad del creador de contenido que cuenta con más de 50.000 seguidores en la plataforma Kick y más de 300.000 seguidores en Instagram.

Accidente streamer Porsche Foto: @xeduardo333

El accidente ocurrió después de que el conductor perdiera el control al tomar una curva, lo que provocó que el automóvil quedara "incrustado" tras volar sobre una rampa de tierra.

“Cuando lo enderecé ya estaba en la tierra y había una montañita. El carro saltó y se fue de lado y quedó incrustado. Volamos desde la rampa. En metros fue bastante”, relató @zwarror en un video que grabó después del accidente. Afortunadamente, salió ileso.

El youtuber Mr Stiven TC, quien estaba realizando una transmisión en vivo, llegó al lugar y documentó el estado del vehículo después del choque. “El problema fue ese morro, me subí por ese morro y saltamos [...] Duván me ayudó a coger el volante y gracias a Dios no pasó nada”, mencionó @zwarror en el video.

“Volamos, no fue que nos deslizamos”, agregó el streamer al describir el suceso.

Aunque las imágenes muestran que el Porsche sufrió daños significativos, aún no se ha confirmado si el vehículo tuvo pérdida total.

Accidente streamer Porsche Foto: zwarror

El vehículo tiene multas y comparendos

Además, el vehículo tiene tres multas y dos comparendos . Dos de los comparendos son por transitar en sitios y horarios restringidos, lo que resultó en inmovilización. Las tres multas fueron por exceso de velocidad, y en una de estas infracciones, otra persona era quien conducía.

Este tipo de incidentes han sido recurrentes en la vía de Las Palmas, donde el exceso de velocidad y los piques ilegales han causado varios accidentes, especialmente con automóviles de alta gama.

La Secretaría de Movilidad ha enfatizado en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para evitar futuros incidentes en esta zona de Medellín.

¿Qué dijo Zwarror del accidente?

Luego del accidente de tránsito, el creador de contenido realizó un stream relatando lo sucedido, según sus declaraciones "no iba tan rápido" y fue el copiloto quien lo ayudó a maniobrar la situación, pues "la verdad, como volamos, tuvimos suerte, porque eso fue para habernos dado de frente".

Expresó también que el carro no está asegurado y que, afortunadamente, "el daño solamente fue en el corazón y en el bolsillo".