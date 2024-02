Mujer es tildada de "mantenida" por no poner dinero en una cita con su novio: "Cero me gaste"

Se ha viralizado en redes sociales la cita de una mujer en México que generado cientos de críticas contra ella. Y es que en un video en su cuenta de TikTok compartió un día con su novio y cómo no puso ningún peso para estar con él, esto pese a tener dinero en su bolso.

Aunque también es cierto que la mujer salió con su pareja con muy poco dinero, pues solo tenía 50 pesos mexicanos (equivalente a un poco más de 11.000 pesos en Colombia). Pero no tuvo la necesidad de gastarlos para tener un día con su novio.

“Me traje 50 pesos para gastar. Primero se me antojó una nieve: 0 pesos; luego me dijo que iríamos a ver el futbol y le dije que me comprara unos salchipulpos: 0 pesos; también se me antojó una paleta de hielo: 0 pesos”, dijo.

Eso molestó a varios usuarios que vieron mala la actitud de la mujer al no querer apoyar a su novio aunque fuera con un poco de dinero, o al menos gastarle algo como él lo hizo durante todo el día con ella.

Publicidad

“Le decían la mantenida”; “Invítale algo de vez en cuando, verás que le va a gustar ese acto”; “El compa se gastó lo de todo un mes”; “Pienso que todo debería ser 50/50. A ver si gastas”, fueron algunos comentarios que llegaron a la cuenta de la mujer.

Sin embargo, otras personas la felicitaron por tener una excelente pareja y demostrar “ser un hombre de verdad”. Además, ella aseguró que él no tiene problema con gastarle y nunca se ha quejado por esa situación y está feliz a su lado.

Publicidad

"Mi suegra me invitó a cenar unos hot cakes, estaban muy buenos; llegamos a echar gasolina: 0 pesos me gasté también. Qué raro me quedaron los 50 pesos con los que salí de mi casa", terminó.