Mujer le dice a presidenta de la Kings League que ofende a Dios por usar short en misa //

Un momento incómodo vivió la española Mayichi en su estancia en México por el Mundial de la Kings League, como presidenta del club 1K. Y es que cuando salió a recorrer las calles de CDMX decidió visitar una iglesia en donde fue increpada por una mujer, quien aseguró que "entrar en short es una ofensa para Dios".

“Esta es mi iglesia y no pueden entrar con short. No pueden porque incita a la sexualidad, cualquiera lo sabe que es un irrespeto (…) Si es católica usted sabe que hay reglas. No es libertinaje. Somos libres y graba lo que le conviene, máson. Graban lo que les conviene. Así no se entra a la iglesia. No estoy en contra tuya, estoy en contra de tu grave error porque estás ofendido a Dios, nuestro señor”, dijo la mujer a la española y sus amigos que estaban haciendo turismo en la capital mexicana.

El hecho se viralizó en redes sociales por la actitud de la señora, pues algunos la tildaron de “irrespetuosa” con la joven que solo estaba conociendo la iglesia. Otros la nombraron de “loca”, “exagerada”, mientras que algunos defendieron su postura al “ser su forma de creer”,

Esta señora fue una de las cosas más surrealistas de mi vida, me lío (la De Dios nunca mejor dicho) por entrar a una iglesia en pantalón corto, es más a todas las chicas que estábamos allí bueno ya lo veréis en el Vlog lo bonito es la gente que estaba allí que se unió para… https://t.co/H10MzVVNgp — May🌸 (@Mayichii) June 6, 2024

“Esta señora fue una de las cosas más surrealistas de mi vida, me lío (la De Dios nunca mejor dicho) por entrar a una iglesia en pantalón corto, es más a todas las chicas que estábamos allí bueno ya lo veréis en el vlog lo bonito es la gente que estaba allí que se unió para hacerla entrar en razón… todo muy loco”, dijo Mayichi en su cuenta de X.

Una ola de comentarios respaldando a Mayichi se hicieron presentes, pues aseguraron que “no estaba haciendo malo”. Incluso, algunos de sus colegas, como JuanSGuarnizo, el creador de contenido colombiano mostró su opinión sobre el tema.

“Un señor muy amable me llevo incluso a ver la iglesia y me pidieron que no me llevara una mala imagen de allí, súper amables y buenos, solo está mujer pensaba que me pegaría en un momento es más me dijo de todo”, puntualizó.