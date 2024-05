Kings League de Piqué tiene su propia lista en Spotify: estas son las canciones

En Ciudad de México, Gerard Piqué está llevando a cabo el Mundial de la Kings League, su torneo de fútbol 7 que ha sido un éxito en redes sociales al superar el millón de reproducciones en directo durante sus partidos, que, además, han llegado estrellas del fútbol mundial como Francesco Totti, Mario Gotze, Eden Hazard, ‘Kun’ Agüero y otros más.

Luego de confirmar a Maluma como show principal, la Kings League anunció otra noticia en materia musical para todos sus asistentes y tiene que ver con su cercanía con Spotify. Ahora, los fans de la esta competencia podrán conocer las canciones favoritas de los presidentes de la Kings en una lista de reproducción creada por esta plataforma.

Maluma y Feid fueron los únicos colombianos elegidos por los presidentes para ser parte de esta lista de reproducción. Por un lado, el ‘Niño de Medellín’ tiene dos canciones en este top: ‘Según Quién’ y ‘Por qué será’; mientras que Ferxxo con su dúo con Yandel de ‘Brickell’.

Es decir que Westcol, Piqué, Ibai Llanos, JuanSGuarnizo, Pelicanger, Agüero, DJ Mario, TheGrefg, XBuyers, Rivers, Werevetumorro y otros más dieron su lista de canciones favoritas que fueron incluidas para que sus seguidores vivan de un repertorio musical de acuerdo a sus gustos.

Esta es la lista del Mundial de la Kings League:

La música colombiana hace parte de la Kings League

El pasado domingo 26 de mayo dio inicio el Mundial de la Kings League, el torneo de fútbol 7 creado por Gerard Piqué en 2023. Y Colombia tiene una fuerte presencia en esta edición, con la participación de Maluma, Westcol y el tolimense JuanSGuarnizo.

JuanSGuarnizo, creador de contenido y streamer, eligió a la legendaria banda Doctor Krápula para que compusiera el himno oficial de su equipo. "Crecí escuchando a Doctor Krápula con 'El Pibe de mi Barrio', 'BAM', etc... me hacía mucha ilusión que un grupo colombiano que le ha dado la vuelta al mundo fuera quien hiciera nuestro himno. Son personas espectaculares, hicieron esta canción con la misma ilusión que me hacía a mí", expresó JuanSGuarnizo en sus redes sociales.