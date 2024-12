Mujer que prendió fuego a su pareja durante discusión terminó quemada: impactante video

Una discusión de pareja terminó en un hecho insólito que ha generado indignación y sorpresa. En las últimas horas, un video de seguridad capturó el momento en que una mujer, en medio de una acalorada pelea con su pareja, le prendió fuego. El incidente, que quedó registrado por cámaras de circuito cerrado, muestra cómo ambos terminaron heridos tras el desenlace inesperado, ocurrido en Asunción, Paraguay.

Según los detalles captados en las imágenes, la mujer, tras un intercambio verbal intenso, roció a su pareja con un líquido inflamable, presuntamente una bebida alcohólica. En un giro dramático, sacó un encendedor y lo encendió mientras ambos estaban frente a frente. Al instante, el hombre quedó envuelto en llamas y salió corriendo desesperado mientras el fuego consumía parte de su ropa.

Pero la situación no terminó ahí. En cuestión de segundos, las llamas alcanzaron el cabello de la mujer, quien inicialmente no se dio cuenta. Solo cuando el fuego comenzó a propagarse, reaccionó tirándose al suelo en un intento por sofocar las llamas.

Este es el video de la pelea

Paraguay: Un cámara de seguridad capta el momento en que una mujer en medio de una discusión con su pareja le roció combustible y prendió fuego. La mujer también se vio afectada por las llamas. El hecho se registró en el barrio San Vicente de la ciudad de Asunción. 🤔😧 pic.twitter.com/CBLAUlwUkg — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) December 26, 2024

Ambos fueron trasladados a un hospital cercano, donde los médicos confirmaron que sus heridas no revisten gravedad. Sin embargo, este hecho ha causado conmoción debido a la intensidad del altercado y la violencia del acto.

Por el momento, no se ha radicado ninguna denuncia formal contra la agresora, según confirmaron las autoridades. Las razones detrás de la discusión aún no han sido esclarecidas, y no se descarta que el caso pueda tener consecuencias legales si alguna de las partes decide tomar acciones judiciales.

El video, que ya circula ampliamente en redes sociales, ha desatado todo tipo de comentarios. Algunos usuarios critican la falta de control de la situación, mientras otros señalan la peligrosidad de dejar que conflictos personales lleguen a estos extremos.