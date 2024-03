Mujer se reencontró con su perrito perdido durante cinco años: video conmueve en redes

En un hecho que ha conmovido a miles de usuarios en las redes sociales, una mujer logró encontrar a su perrito, aparentemente perdido durante cinco largos años. El emotivo encuentro quedó en video y generó cientos de comentarios.

El video, que se difundió en la red social X, muestra el momento en que la mujer camina por la calle y ve a su querida mascota, conocida como 'Chocolo'. El perrito, que se encontraba en un andén junto a un recipiente de agua y comida, levantó la mirada al escuchar su nombre y se acercó lentamente a su dueña.

"Chocolo, mi amor, soy yo. Ven para acá", dijo la mujer emocionada y entre lágrimas al encontrar a su mascota. Sin embargo, en el video también se puede ver el difícil estado en el que se encontraba el perrito. Su pelo cubría sus ojos y cuerpo, pues debido al tiempo que llevaba perdido, el animalito parecía estar viviendo en la calle. Hasta el momento, no se conoce en qué lugar sucedieron los hechos.

El video ha generado diversas reacciones entre los internautas, algunos expresaron su felicidad por el reencuentro y otros planteando dudas sobre si el video es de verdad o simplemente todo es actuado. Al conocer esta historia, muchos usuarios han compartido sus propias experiencias de pérdida de mascotas y desearon que todos los perritos perdidos puedan regresar a su hogar.

Este es el video:

Dueña encontró a su perro llamado Chocolo, después de 5 años perdido. En el conmovedor video, se acerca al perrito que se nota que ha estado en la calle todo este tiempo. ¡Se nos metió un mugresito en el ojo! 🥺😢🐶 pic.twitter.com/TY0mwJthoa — Entérate Cali - Noticias Cali (@EnterateCali) March 19, 2024

“Necesitamos la continuación de esta historia”, “Uno entre muchos que feliz 😀😀 momento por fin ya no habrá más peligro en la calle”, “Se metió un Chocolo a los ojos y fue inevitable”, “Ojala ahora si lo cuide bien y no lo deje perder”, “Merecen ser felices”, “Que video tan hermoso. Me hizo llorar”, "A darle mucho amor a chocolito", son algunos de los comentarios que se leen en el video.