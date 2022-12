Mujeres ciclistas en Cali están aburridas de que las acosen y les toquen la cola

Las mujeres ciclistas de Cali dicen que no aguanta más el acoso por parte de algunos hombres cuando se movilizan en las vías de la capital del Valle.

Afirman que, desde que inician su trayecto, los acosadores les chiflan y les dicen palabras obscenas, pero lo que más les preocupa es que ya comenzaron a agredirlas físicamente dándoles nalgadas.

“Hay hombres que van en moto o carro y se le pegan al lado a uno para seguirnos, una vez un tipo me siguió más de 15 cuadras hasta mi casa y tuve mucho miedo”, dijo Michelle Díaz, ciclista de la ciudad.

“Una vez un tipo de esos me metió una nalgada y me sentí bastante agredida”, agregó la joven.

Afirman que, tanto es el acoso por parte de algunos hombres, que por andar molestándolas hasta han provocado accidentes de tránsito.

“Ellos van ahí manejando, se ponen a verlo a uno y hasta se estrellan porque silban, chiflan, le muestran a uno la lengua y mantienen sacando la mano para ver que le pueden tocar a uno”, indicó Michelle.

Por su parte, Carolina Arenas, líder del colectivo de ciclistas de mujeres, asegura que estos tipos de acoso se presentan todos los días, e incluso, hasta las amenazan con abusar sexualmente de ellas por “provocar a los hombres” con sus vestidos.

“Una vez un señor se me acercó a tal punto que me iba a atropellar, pero luego sacó la mano y me tocó la cola justificando que era porque yo tenía vestido”, indicó Carolina.

“Yo lo alcancé en un semáforo y le exigí, muy alterada, que se disculpara porque eso estaba mal hecho, pero él se justificó diciendo que yo era mujer y que él era un hombre, que entonces no anduviera en bicicleta y menos en vestido”, agregó.

Finalmente, las mujeres ciclistas de la ciudad pidieron a la Policía aumentar sus controles y capturar a los hombres acosadores.

Escuche las entrevistas completas aquí:

