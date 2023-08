Murió Balltze, famoso perrito que conquistó las redes con sus memes

Balltze, el icónico perrito de los memes conocido como "Cheems", falleció el viernes 18 de agosto, según confirmaron sus propietarios a través de las redes sociales. El famoso canino padecía de un agresivo cáncer . En el pasado mes de julio, sus dueños informaron que, después de un examen veterinario, se descubrieron tres pequeñas neoplasias en su cuerpo y también estaba experimentando dificultades respiratorias. A raíz de esto, durante su última visita al veterinario, se le diagnosticó cáncer.

“Se durmió el viernes por la mañana durante su última cirugía de toracentesis. Originalmente, queríamos arreglar la quimioterapia u otro tratamiento posible para él después de esta operación, pero ya es demasiado tarde.”, expresaron los dueños del perrito en su cuenta de Instagram.

Pese al sombrío pronóstico, sus dueños hicieron todo lo que estuvo en sus manos para brindarle cuidados y buscar un tratamiento que fuera lo menos doloroso y agresivo posible para él. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, lamentablemente no logró sobrevivir a la cirugía y falleció.

Balltze, perrito de los memes Foto: Instagram @balltze.

A pesar de esta triste noticia, el legado de Cheems perdurará a través de los numerosos memes y momentos alegres que compartió con la comunidad en línea. Las redes sociales fueron el escenario para que el perrito se hiciera aún más famoso.

Así despidieron al famoso perrito de los memes en las redes

“No estés triste, por favor recuerda la alegría que Balltze trajo al mundo. Un Shiba-Inu con una cara sonriente redonda que nos conecta a ti y a mi, ha ayudado a muchas personas durante la pandemia y ha traído mucha alegría a muchos de vosotros, pero ahora su misión ha completado. Creo que está libremente en el cielo comiendo un montón de deliciosa comida con sus nuevos amigos", se pudo leer en la publicación.

Además, los seguidores del famoso perrito lamentaron su muerte, pero destacaron la nobleza y el poder de generar ternura y a la vez humor.

“No esperaba leer esto. Definitivamente este será un día gris, pero me alegra saber que Cheems tuvo una buena vida, estuvo con una familia que lo amó y ahora se convirtió en una leyenda del internet 😔 No tengo palabras”; “Nunca creí amar tanto a un perrito que no conocía como amé a cheems 😢❤️ besos al cielo, fuiste el mejor”; “Solo muere quién se olvida, Cheems vivirá siempre en los memes, te extrañaremos, gracias por todo 😢”; “Te amamos cheems ✨👏🏻 vuela al 🌈 arcoíris de los perritos 🐶 el internet jamás te olvidará, fuiste buen perrito, nos diste muchas risas y alegrias”, fueron algunas de las palabras que dejaron para Cheems en su Instagran, cuenta que contaba con más de 640.000 seguidores.

