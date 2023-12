Murió Itziar Castro, actriz de la serie 'Vis a vis': tenía 46 años

El mundo del entretenimiento recibió una noticia que no solo conmocionó a la industria española. Se trata de la muerte de la actriz Itziar Castro, de 46 años, en la mañana de este viernes, 8 de diciembre.

La española es reconocida por sus papeles que interpretó en la serie ‘Vis a vis’, ‘Paquita Salas’ y en la película ‘Campeones’. Asimismo, fue nominada al premio Goya en el 2017 por su actuación en ‘Pieles’.

A través de Instagram, la agencia que representaba a la actriz catalana confirmó la triste partida. En la red social también se ve la foto de Itziar Castro en blanco y negro.

“Con gran dolor anunciamos el fallecimiento de Itziar Castro, gran actriz y mejor persona”, dice la publicación.

Publicidad

En esa misma red social los admiradores de la catalana reaccionaron por su muerte, solidarizándose con la familia y amigos de Castro.

“Me acabo de enterar y me he quedado helada. Qué joven, qué pena. Ánimo, compañeras”; “Mucha fuerza para todas”; “Lo siento muchísimo chicas”; “No me lo puedo creer! Que tristeza tan grande. Descansa en Paz querida Itziar” son algunos de los comentarios por parte de los seguidores.

Murió Itziar Castro Foto: @bedelkatalent

¿De qué murió Itziar Castro?

De acuerdo con medios internacionales, Itziar Castro se encontraba realizando unas pruebas para una presentación en una piscina cuando se sintió indispuesta y fue atendida por los servicios de emergencia.

Publicidad

La actriz comenzó a sentirse mal en la piscina municipal de la localidad de Lloret de Mar, de la provincia de Gerona, en Cataluña, cuando ensayaba unas pruebas de nado sincronizado.

Pese a que fue atendida a tiempo, falleció por un paro cardiorrespiratorio.

Una de las personas que más lamentó la muerte de Castro fue el director Frankie De Leonardis, quien, a través de su cuenta de X, resaltó su legado en la industria.

"Itziar no solo fue una actriz y artista talentosa, sino una incansable luchadora por sus ideales y creencias. Enfrentó cada desafío con una determinación y un coraje que inspiraron a muchos. Su contribución al mundo del arte y su incansable trabajo por la igualdad y la justicia social permanecerán como un legado perdurable de su pasión y compromiso. Para aquellos que deseen rendir homenaje, se anunciarán detalles sobre eventos conmemorativos en los próximos días", escribió en la red social.

Frankie De Leonardis reacciona a muerte de Itziar Castro

Publicidad

Puede ver: