Ni con rosas ni con cartas: así empezó historia de amor entre Gabriela Tafur y Santos

Un evento atrajo la atención de los colombianos este sábado, 7 de septiembre, pues se celebró la boda entre Gabriela Tafur, exseñorita Colombia, y Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos.

El matrimonio, que tuvo lugar en una finca cercana a la ciudad de Cali, fue tan emotivo como elegante, y no tardó en generar un gran revuelo en redes sociales, por lo que hay quienes se preguntan cómo inició la relación entre la célebre pareja.

¿Cómo empezó la historia de amor entre Gabriela Tafur y Esteban Santos?

La historia de amor entre la exseñorita Colombia y el hijo del expresidente Santos comenzó de una manera inesperada.

Aunque el destino ya había cruzado sus caminos en más de una ocasión, no fue hasta un concierto en el vibrante Carnaval de Barranquilla que la chispa del romance encendió. Un cruce de miradas, conversaciones casuales y la magia de la música urbana hicieron de ese encuentro algo inolvidable para ambos.

Sin embargo, su historia fue discreta durante los primeros momentos, lejos de losfocos mediáticos.

Fue así como en 2018 todo comenzó con un inocente mensaje de Esteban pidiéndole ayuda a Gabriela sobre un tema académico: "Necesito tu ayuda, por favor. Nadie me ha podido averiguar si la especialización en gestión pública e instituciones administrativas solo es para abogados, y me acuerdo de que una vez me contaste que estás trabajando en Los Andes, entonces pensé que me podías ayudar".

Tras aquel texto, poco a poco una amistad floreció, y fue en cuestión de tiempo que esa conexión se transformó en una relación sólida que más tarde sería oficializada.

Sin embargo, aquel mensaje se viralizó en redes sociales, generando una ola de reacciones por el inusual inicio de la historia de amor que muchos quieren. Estos fueron algunos de los comentarios: "Otro día sin que me pregunten si la especialización en gestión pública e instituciones administrativas es solo para abogados o no" y "el coqueteo de la gente culta".