Niño insistía en que Superman era su tío, no le creyeron y los dejó boquiabiertos

Mentiroso. Así le decían los compañeros de la escuela a Thomas, un niño de 7 años que insistía en que su tío era Superman. Incluso, la profesora lo castigó y llamó a su madre; sin embargo, no contaba con que ella le confirmará que efectivamente era familiar del superhéroe.

Todo comenzó cuando el menor acudió a su escuela disfrazado de Superman. Ese día, Thomas aseguró que imitaba a su tío, lo que generó la burla de sus compañeros y el rechazo de su docente. Todos le afirmaban que el famoso superhéroe no existía.

Al ver la insistencia del niño, la maestra no tuvo de otra que llamar a la madre para que le enseñara a no decir mentiras, pero no esperaba que ella le confirmara el parentesco con el superhéroe de DC Comics.

Y es que, para sorpresa de todos, Superman sí era el tío de Thomas, hecho que dejó boquiabiertos a sus compañeros y profesores de la escuela.

El menor para comprobar que decía la verdad llegó a la institución acompañado del reconocido actor Henry Cavill, que ha interpretado en repetidas ocasiones al superhéroe.

La graciosa anécdota fue contada por el mismo Cavill en el programa estadounidense ‘Live with Kelly and Ryan’ y, si bien lo dijo en 2018, la historia se viralizó en los últimos días.

Henry Cavill se ha vestido de Superman en ‘El hombre de acero’ (2013), ‘Batman vs. Superman’ (2016), ‘Justice League’ (2017) y en ‘Zack Snyder's Justice League’ (2021).

Además, el actor de 38 años ha participado en ‘Enola Holmes’, ‘Mission: Impossible – Fallout’, ‘The Witcher’, entre otras películas y series.