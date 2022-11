No comparecencia ante CIJ no significa que Nicaragua gane: Manuel J. Cepeda

“La no comparecencia no significa que automáticamente Nicaragua ganaría en la controversia. La Corte debe mirar que desde el punto de vista de las pruebas y desde el punto de vista de Derecho, Nicaragua tendría razón. No es un triunfo automático para Nicaragua en el fondo”, precisó. (Vea también: CIJ se declara competente para estudiar nuevas pretensiones de Nicaragua ).

Agregó que “Lo que procede es que Colombia manifieste ante la CIJ que no comparecerá en ese caso. Esa manifestación se hace según la determinación del presidente, a través del agente o del embajador”.

Cepeda indicó que para “establecer nuevos límites o para modificar un límite ya existente se requiere de un tratado”, y que cualquier fallo futuro solo podría ser aplicado mediante un tratado.

El jurista aclaró que los estatutos de la CIJ permiten que un país no comparezca ante este tribunal y que en ese caso la Corte debe tomar una decisión verificando que los derechos invocados del demandante sean sólidos, es decir, los de Nicaragua.

Escuche en este audio más información sobre:

-La Fiscalía abrió investigación por irregularidades en el cobro de más de 18 billones de pesos, por el llamado cargo de confiabilidad, el seguro que pagan los usuarios para que se preste el servicio de energía eléctrica de manera continua.

-La Congresista del Partido Liberal, Clara Rojas, en su rol como presidenta de la Comisión Legal de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, elevó una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que amplíe las medidas cautelares a otros departamentos de Colombia donde se han presentado muertes de niños por desnutrición.

-La Cámara de diputados de Chile aprobó este jueves el aborto en tres causales: inviabilidad fetal, riesgo de vida para la madre y violación, un primer paso en uno de los pocos países donde la interrupción del embarazo no estaba permitida en ningún caso.

-El técnico de Francia Didier Dechamps no convocó al delantero del Real Madrid Karim Benzema a los amistosos contra Holanda y Rusia en la próxima semana.