No disfruto el sexo con mi esposo y me fijo en otros hombres, ¿qué debo hacer? En ‘La Ayudita’ de este lunes en Agenda en Tacones, una oyente envió un correo electrónico pidiendo consejo ya que asegura que lleva poco tiempo de casada y no disfruta el sexo con su esposo y además se ha empezado a fijar en otros hombres.