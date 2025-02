“No es tuyo”: mujer confesó la verdad sobre su hijo y la reacción de su pareja es viral

En el marco del popular reto de redes sociales “¿Qué se siente?”, una mujer reveló una impactante verdad a su pareja: el hijo que ambos criaban no era biológicamente suyo. Este desafío, que consiste en confesar algo que podría ser doloroso para la otra persona con el fin de provocar una reacción, ha generado un gran revuelo en TikTok , especialmente tras la publicación del clip en la cuenta HotSpanishMx.

En el video, la mujer le confiesa a su novio que el niño fue concebido durante un “break” en su relación, momento en el que ambos enfrentaban problemas. “Teníamos problemas en ese entonces... Nos separamos un tiempo y ahí fue”, explicó ella. Ante esta revelación, el hombre decidió abandonar el lugar, visiblemente afectado por la noticia.

El creador de contenido que llevó a cabo el reto entregó a la mujer los $4,000 pesos prometidos, pero no sin antes aconsejarle que valorara a su pareja y sugiriendo que invirtiera el dinero, ya que no estaba claro si su novio regresaría. Además, le recomendó realizar una prueba de ADN para confirmar la paternidad del niño.

Vea el video aquí

Mujer confesó la verdad sobre su hijo Foto: TikTok

El video ha acumulado millones de reproducciones y ha generado un intenso debate entre los usuarios de redes sociales. Muchos se preguntan si la situación es real o simplemente una actuación diseñada para ganar vistas.

“Prueba de paternidad obligatoria siempre”, “Era humillarlo, no humillarte, preciosa”, “Ese hombre no perdió… al contrario, ganó; se libró de una carga que no vale la pena”, “Ahora le toca mantenerlo sola 😂😂😂”, son algunos de los comentarios que se leen en el video.